快訊／藍白聯手闖關！「邊開票邊投票」恐再現 公投綁大選三讀通過

記者楊士誼／台北報導

公投綁大選三讀通過，2018年「邊開票、邊投票」亂象恐再現。（圖／資料照）

日前有民調指出，58%民眾支持公投綁大選，民眾黨立院黨團隨即在20日召開公投綁大選黨團協商。由於朝野協商無共識，因此交院會處理。今（21）日稍早在藍白兩黨聯手闖關之下，公投綁大選以同意56票對不同意44票三讀通過，未來公投將不再單獨舉行投、開票。

17日台灣民意基金會公布，有58%民眾贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，28.4%不贊成。同日稍晚，立院各黨團便收到民眾黨團代發的最速件通知，於20日下午2時召開朝野黨團協商，協商主題為民眾黨團版、楊瓊瓔版、賴士葆版、許宇甄版公投法第23條修正案，中選會、內政部、法務部、司法院等官員並將出席。而目前公投法規定「公民投票日定於八月第四個星期六，自中華民國一百十年起，每二年舉行一次。公民投票日為應放假日」。

提案修法的有民眾黨團，國民黨立委楊瓊瓔、賴士葆、許宇甄等。草案規定，主管機關應於公投案公告成立後1至6個月內舉行公投，期間內有全國性選舉時與該選舉同日舉行。中選會代理主委吳容輝在協商時指出，公投綁大選恐會造成2018年邊投票、邊開票的狀況再現，且公投需要理性討論，若與選舉綁在一起會互相干擾。他也指出，且公投投票率的關鍵在於議題是否被民眾關注。

