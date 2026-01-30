快訊/藍白聯手！民眾黨自提軍購預算付委 政院版再次遭丟包

立法院會今（30）日進行本會期最後一天議程，在報告事項環節中，民眾黨團自提版本的國防特別條例順利交付委員會審查。相對地，行政院版國防特別條例在稍早表決議程時再次遭到否決，目前仍在程序委員會階段卡關，尚未能進入實質審查。

民眾黨自提軍購特別預算案付委審查。（資料圖／中天新聞）

民眾黨團日前召開記者會公布自提版本國防特別條例的具體內容，該版本將金額上限訂為4000億元，並排除台灣之盾、智慧決策輔助系統、國防供應鏈的建構，以及對紅色供應鏈的限制等項目。此外，預算編列方式改為一年一期，要求行政院在執行完首年計畫後，必須經立法院同意才能進行後續預算的籌編作業。

針對民眾黨提出的版本內容，國防部隨即召開記者會提出質疑，指出民眾黨相關版本缺少配套措施，若按照民眾黨版本執行，實際運作上將會窒礙難行。國防部的回應顯示出行政部門對於該版本在執行面的疑慮，認為可能影響國防建設的推動進度。

國民黨發言人牛煦庭。（圖／國民黨）

國民黨發言人、立委牛煦庭則表示，國民黨內部也正在研擬屬於自己政黨的國防特別條例版本。牛煦庭指出，國民黨版本在邏輯上應該會與民眾黨版本類似，但在預算額度和執行時間上預期會有所落差，顯示藍營也積極參與國防預算的規劃討論。

隨著立法院會本會期最後一天進行法案清倉作業，民眾黨團版國防特別條例已順利邁入委員會審查階段，後續將進入實質討論。然而行政院版本持續在程序委員會受阻，國防預算的編列方式與金額規模仍是朝野各黨角力的焦點。

