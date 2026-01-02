快訊》藍白通過兩項譴責案！痛批卓榮泰失職 吳釗燮應下台

行政院長卓榮泰今日遭民眾黨團提案譴責。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（2）日召開院會，藍白聯手表決通過由民眾黨團提出的兩項譴責案，分別針對行政院長卓榮泰及國家安全會議秘書長吳釗燮。提案內容直指，卓榮泰內閣施政失序、違背憲政原則；吳釗燮則因國安體系失守、拒絕接受國會監督，已不適任現職，要求其負起政治責任。

民眾黨團指出，卓榮泰自上任以來，多項施政作為引發爭議，不僅在國會改革議題上散布錯誤訊息，誤導社會大眾，更在能源政策、財政紀律與預算編列上屢遭質疑。提案中提到，卓榮泰在行政院會後對外宣稱「國會改革法案將使官員因質疑即入罪」，與立法院實際通過內容明顯不符，刻意誤導社會大眾，破壞憲政秩序。

廣告 廣告

提案內容並說明，在能源政策方面，面對再生能源發電占比未達政策目標，行政院長於立法院備詢時無法提出具體對策，卻仍持續推動缺乏配套的能源政策，導致台電財務惡化，卻以撥補預算掩蓋結構性問題，最終由全民承擔成本。

此外，提案亦指出，行政院在預算編列上違反立法院決議，對已三讀通過的法律義務支出未依法編列預算，包括健保點值、農民補貼及原住民族禁伐補償等，形同行政權架空立法權，破壞憲政分權。

在針對吳釗燮部分，民眾黨團提案，嚴厲指控國安會秘書長吳釗燮任內發生重大國安破口，機敏人員涉入共諜案，卻未即時負起政治責任。提案指出，吳釗燮不僅未依《國家安全會議組織法》接受立法院監督，反而多次拒絕列席備詢，嚴重損害國會監督權與民主制衡原則。

提案最後強調，國會作為民意機關，有責任在行政權失序時挺身而出，透過譴責案表達民意立場。院會並決議，要求行政院長卓榮泰正視施政失當所引發的政治與社會危機，並呼籲吳釗燮為國安疏失負起政治責任，以維護憲政體制正常運作。

根據黨團協商共識，廣泛討論時不發言，表決通過後也不發言。兩項譴責案在今日立法院會上進行表決，最終在藍白多數下，分別以出席103人、55人贊成、48人反對；出席102人、54人贊成、48人反對，強勢通過。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白卡國防預算因沒資料？沈伯洋以「馬太鞍條例」批：自打嘴巴

藍白卡國防預算喊「沒資料」 王定宇逐點反批：是故意裝傻