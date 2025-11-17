快訊》藍白「鄭黃會」時間敲定了 11／19下午登場

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌預計於本周三（19日）下午碰面。（組合圖，中時資料照）

國民黨及民眾黨何時要談「藍白合」備受關注，民眾黨主席黃國昌昨（16日）透露，本周將與國民黨主席鄭麗文碰面；而至於具體時間跟地點，黃今（17日）再表示，預定時間是本周三（19日）下午，但細節還在安排，地點這1、2天兩黨黨務主管也會先進行場勘，確定在對外報告。

鄭麗文接任國民黨主席後，2026九合一選舉與民眾黨如何合作備受關注。身兼民眾黨團總召的黃國昌17日於立院受訪，針對本周要跟鄭麗文見面，目前有無確定時間、地點等項目？黃國昌表示，自己已有報告本周會舉行，而目前預定時間是這周三（19日）下午。

廣告 廣告

黃國昌提及，但也請外界諒解，因2黨黨主席見面，雙方幕僚、黨務主管有很多細節跟行政工作要先安排，所以具體地點大概在這1、2天會由兩黨工作同仁先行場勘，確定後再跟外界報告。

【看原文連結】