快訊／藍白10度封殺1.25兆國防預算

▲藍白立委今仍在程序委員會第10度封殺1.25兆元特別預算。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德規劃編列1.25兆元國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立法院審查，不過屢遭藍白立委在程序委員會封殺，即使美國在台協會處長谷立言喊話，「自由不是免費」，不過效果不大，藍白立委今仍在程序委員會第10度封殺1.25兆元特別預算，因30日是本會期最後一次院會，代表本案在本會期通過已無望。

此外，國民黨爭取恢復「國共論壇」，預計在一月底、二月初舉行。《自由時報》報導，中共已透過國台辦通知，國民黨立委在今日10度阻擋軍購條例的審查，北京就同意安排在下周一到周三，與國民黨的代表團在北京舉行論壇。

不過國民黨立委林倩綺今受訪表示，程序委員會會針對每個案子做最佳排案決定，而藍白所做的任何決定絕對與中共無關。

