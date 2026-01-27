快訊/藍白10比8聯手封殺 1.25兆軍購第十次闖關失敗

立法院程序委員會今（27）日召開本會期最後一次會議，在國民黨與民眾黨立委人數優勢下，民進黨團提出的議程草案以8票贊成、10票反對遭否決，中央政府總預算與國防軍購特別條例第十度卡關，院會具體議程將於本週五決定。

賴清德喊出8年1.25兆特別國防軍購案第十次遭藍白封殺。（資料圖／中天新聞）

民進黨立委羅美玲在會中表示，總預算卡關、國防特別條例被擱置，許多新興計畫無法推進。她批評1.25兆特別條例上週已召開會議，卻只有寥寥無幾委員出席，不出席會議又批評空白授權、聲稱不知道要買什麼，還說付委就是要付錢，誤導民眾非常可惡。羅美玲指出，民眾黨昨天記者會「笑掉大牙」，4千億是國防部公開項目，但有參加秘密會議就知道不只這些，這1.25兆是台美討論結果。

廣告 廣告

羅美玲質疑民眾黨立委劉書彬，昨天記者會看不到任何一個軍事專家，質問其國防外交委員會出席幾次、是否出席機密會議，更批評民眾黨自提版本「何時立委有權限列軍購預算」，且第一條就抄錯了，抄行政院版本、抄自由時報報導、抄維基百科，抄都抄錯。她更引述早上報載，指稱只要國民黨把軍購條例擋滿十次，就可以出席下週在北京的智庫交流，質疑藍白兩黨是否今天就會擋好擋滿，批評國家安全可以如此交換非常可恥。

國民黨立委翁曉玲。（資料圖／中天新聞）

國民黨立委翁曉玲發言時，國民黨與民眾黨立委拿手版陪同。翁曉玲表示，遺憾民進黨政府不依法編列預算，所有在野黨委員一心一意想趕快審查總預算，但總預算不完整卻還要委員審查，質疑是否合理。她指出，去年行政院長卓榮泰玩過同樣把戲，原住民禁伐補償也不編預算，今年又搞同樣把戲。翁曉玲強調，法律通過給軍人加薪3萬元，卻怎麼樣都不編預算，質疑賴政府對得起國軍弟兄嗎，批評一心一意買這麼多武器卻愧對國軍弟兄。

翁曉玲表示，政府已經欠薪27天，不要說賴政府已經給軍人加薪1萬5千元，立法院通過的是3萬元，質疑怎麼能做出如此刻薄的事情。她批評特別條例如此粗糙就要求立法院通過，質疑審得下去嗎。

翁曉玲指出，有些新興計畫可能影響民眾福利，國民黨團提出讓新興預算先通過，結果是民進黨擋，質疑為何不敢通過。她強調國民黨考量民生、生育津貼等攸關民生重大預算編列，趕快通過，但民進黨為何要擋，批評今天擋預算的就是卓榮泰、賴清德還有民進黨這些立委，不要把責任推給在野黨。

延伸閱讀

稱「台灣101」 羅智強笑問：卓榮泰吃飽太閒嗎？

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？

王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」