快訊／藍白5度封殺1.25兆國防預算

▲藍白聯手，在程序委員會通過提案，將1.25兆國防預算暫緩列案。（圖／翻攝立院ivod系統）

[NOWnews今日新聞] 中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣，其中第4號實彈射擊臨時危險區，實際上不僅涵蓋領海，甚至已包括領海基點編號T15的七星岩，等同納入台灣附屬島礁土地與內水範圍。綠營喊話藍白，盡速通過1.25兆國防預算，不過立法院今（30）日程序委員會，在藍白人數優勢下，再度將國防預算與總預算封殺，無法付委審查。綠委痛批國民黨舔共賣台。

綠委沈伯洋發言說，藍白立委並非單純「卡國防預算」，而是連國防預算討論都無法進入程序，程序委員會僅負責法案掛號，就只是在看法案形式要件的地方，法案掛號後應進入各委員會審查，但藍白阻擋審查的行為完全是在玩弄程序，即便法案字數不多，也不能以此作為不討論預算的理由。

沈伯洋說，特別預算必須先通過特別條例才能審查實際預算，沒有法案就不能夠再往下審預算。他批評藍白將憲政無關事項掛勾，如要求總統賴清德報告，作為不審法案的藉口，是「陽謀」，破壞憲政秩序，即便總統願意做國情報告，也只能按照憲法法庭規範進行，藍白藉此破壞國家民主與憲政機制，呼籲國防特別條例應進入國防外交委員會審查。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜也說，國民黨蔣家反共不過三代，從第一代反共大陸，到第二代蔣經國認為與共產黨接觸是自殺行為，再到第三代、前立委蔣孝嚴主張中共越打壓，台灣越要爭氣，第四代台北市長蔣萬安卻已開始舔共，在中國對台進行軍事威脅、軍演及認知作戰之際，國民黨成為裡應外合力量，破壞台灣民主與團結。

陳培瑜也批國民黨立委出訪中國，企圖以交流換取和平，但下跪換來的和平不是和平，「你們就是幫兇，你們就是出賣台灣的守門，委屈的和平從來都不是和平」，呼籲全民清楚看清藍白立委行徑。

國民黨立院黨團書記長羅智強反嗆，喪權辱國就是民進黨，就是總統賴清德，中共軍機軍艦在民進黨執政期間，多次越過海峽中線及進入24海里的臨界區，甚至延伸至臨海基線範圍，造成台灣面臨直接威脅。他反問民進黨，國民黨執政期間，從未有軍機越過海峽中線，民進黨無力保衛台灣，才是賣台幫兇，國民黨堅定的立場就是要投資戰備，也要投資和平，反觀民進黨，執政期間對於中共各項軍事威脅與圍台軍演，均未能有效應對。

今天程序委員會主席是民進黨立委沈發惠，其餘綠委人數更不敵藍白聯手，最後表決，以8比10落敗，通過國民黨提案，將國防預算與總預算暫緩列案。

