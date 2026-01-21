快訊／藍白8度擋總預算 卓揆嗆：直接辯論

▲藍白立院卡關中央政府總預算，行政院長卓榮泰今日直球對決要與立院辯論，看哪一項是國人不需要的預算。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院藍白以人數優勢，昨日於程序委員會第8度擋下中央政府總預算，至今仍無法付委審查，對此行政院長卓榮泰今（21）日直球對決，要求就3兆1350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？讓人民來做公決，「而不是由立法院來挑三揀四、阻礙國家的進步！」

對於藍白持續在立法院卡總預算，卓榮泰表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，當然也是行政院整年度、整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割、被分裂。

卓榮泰說，所以要求，就3兆1350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？也會就2992億的新增計畫以及延續性的計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，「而不是由立法院來挑三揀四、阻礙國家的進步！」

