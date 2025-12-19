快訊／藝伎咖啡產地被揪造假！歐客佬咖啡道歉「補償方案」1次看

記者陳佳鈴／台中報導

被業界譽為「藝伎咖啡教父」的 Willem J. Boot 二度公開發文，強烈指控歐客佬涉嫌以非索妃亞莊園的咖啡豆，冒充「Finca Sophia 索妃亞莊園」名義高價販售，嚴重損害國際品牌聲譽。(圖/翻攝畫面)

中部地區知名咖啡連鎖品牌，且屢獲「臺中市十大伴手禮」殊榮的「歐客佬咖啡」，近日捲入重大爭議。巴拿馬知名咖啡莊園 Finca Sophia 的莊園主、被業界譽為「藝伎咖啡教父」的 Willem J. Boot 二度公開發文，強烈指控歐客佬涉嫌以非索妃亞莊園的咖啡豆，冒充「Finca Sophia 索妃亞莊園」名義高價販售，嚴重損害國際品牌聲譽。事件爆發後，臺中市政府食安處主動介入調查，並將全案函送臺中地檢署偵辦。而是件爆發後，歐客佬咖啡也緊急召開記者會，表示提供顧客無條件退貨，任選等價商品再加贈一盒藝妓禮盒，試圖挽回頹勢！

台中食安處11月底即動員多組人力，對歐客佬總公司及旗下門市展開突擊查察。經查核確認，現場販售的「Finca Sophia 巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，其產品標示與實際原料來源存在嚴重出入。

歐客佬也在今(19)日上午召開記者會說明後續處理流程。再次強調為流程疏失，未來提供顧客無條件退貨，任選等價商品再加贈一盒藝伎禮盒！(圖/翻攝畫面)

歐客佬也緊急發聲明表示，因行政流程疏失，標示錯誤的莊園名稱，導致產品上錯誤標示為「Finca Sophia」。而歐客佬也在今(19)日上午召開記者會說明後續處理流程。再次強調為流程疏失，未來提供顧客無條件退貨，任選等價商品再加贈一盒藝伎禮盒！

台中地檢署也說明，經台中市政府衛生局於114年11月28日將歐客佬產品疑有標示不實涉嫌違反食品安全衛生管理法等規定函請本署偵辦，地檢署已於9日分「他」案，現由檢察官偵辦中。

【聲明全文】

近期產品標示事件，因内部作業流程疏失，誤植了產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但這個錯誤仍導致了消費者及莊園主的誤解，對此我們表達誠摯的歉意。

事件發生後，我們立即啟動內部審查機制，快速釐清問題並全面下架相關產品，同時提供消費者無條件退貨，並讓消費者任選等價商品，另加贈一盒藝伎禮盒。我們也第一時間向莊園主正式致歉，並積極展開溝通。

此外，按照當地律師的要求，我們已在歐客佬的官方社群平台上發布聲明，承認因行政作業疏失導致標示錯誤。起初溝通後,雙方有達成初步共識，所以莊園主撤下11月23日於社群上發布的聲明，不過後續雙方針對賠償金額未達共識，莊園主才會再度發文。

本周另獲莊園主口頭提出其他和解方案，我們仍在與當地律師進行最後確認。我們會秉持負責任的態度，持續與對方溝通，妥善處理此事。我們也承諾將全力配合有關單位調查工作，徹底釐清整件事。

除了向社會大眾和相關合作單位誠摯道歉外，我們也已徹底檢討相關流程，並強化作業審核SOP，相關負責人已調離現職，管理團隊亦有所調整，確保類似事件未來不再發生。

