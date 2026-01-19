快訊／蘆洲夫妻各身中10多刀慘死 逆子疑涉案警追緝中

記者莊淇鈞／新北報導

蘆洲區中山一路120巷7弄內某民宅內，昨天（18日）中午12時許，1對老夫妻被發現分別身中10多刀倒臥客廳明顯死亡，其子疑似涉案，警方追緝中，詳細案情待釐清。

據了解，死者平時早上都會跟親戚在宮廟會聚會，親戚發現兩人沒有到覺得奇怪，打電話也沒有接，昨天中午到家中去找也沒人在，找了鎖匠開門後，發現兩人倒在客廳地上，頭部和身上都有多處刀傷，已經明顯死亡。

警方後來調閱附近監視器，發現現年30多歲，10多年前有毒品前科的兒子，17日晚間21時從民宅騎乘機車離去，目前不知去向，懷疑有高度涉案可能，全力追查中。

