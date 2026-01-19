快訊／ 蘆洲開山刀命案「兒砍父母37刀」！遭逮辯稱6字預謀動手

社會中心／徐詩詠報導

新北市蘆洲日前發生一起驚悚雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭亂刀砍死，凶手砍殺兩人總共37刀之多。警方追查發現，36歲的獨子涉有重嫌，疑似因返家向父母要錢遭拒，憤而持開山刀將雙親砍死後逃逸。如今廖男在新北市新莊區遭警方逮捕，辯稱自己是認為父母管教太過嚴格，再預謀犯案痛下殺手。

回顧事發過程，廖男與其妻平時在三重地區賣蔥油餅長達30年，在地方小有名氣。但因親友聯繫不上而前往租屋處查看，赫然發現兩人陳屍屋內，身上皆有10多處刀傷，且已死亡多時。廖姓老翁的傷勢集中在後腦、雙手與手肘部位；許姓老婦則多集中於雙手、後腦與背部，死者刀傷深可見骨，顯示兇手殺意相當明確。



快訊／蘆洲開山刀命案「狠兒砍父母37刀」 遭逮辯稱「不滿管教嚴格」預謀動手

廖男作案用刀。（圖／翻攝畫面）



根據《TVBS》報導，廖嫌在犯案後，便於前日晚間9時30分許騎機車至三重三和路四段巷弄內棄車，隨後搭計程車逃亡到新莊，後續則在公園旁工地一連睡了兩晚，後續在新泰路遭警方逮捕落網。至於動手原因，廖嫌聲稱，認為爸媽管教嚴格「長期以來不堪壓力」，為此與雙方關係不佳，因此決定買好開山刀等工具後，就打算痛下殺手。





