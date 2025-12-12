快訊／蘇丹紅化妝品擴大累計39項！驚見知名「NARS超能修護霜」

食藥署今（12／12）公布最新名單，再增18項問題產品，累計已達39項，其中更驚見知名品牌「NARS 裸光賦活超能修護霜」、「艾多美凝萃撫紋萬用棒」赫然在列。化妝品示意圖。取自pexels圖庫



化粧品蘇丹色素風暴再擴大！食藥署今（12／12）公布最新名單，再增18項問題產品，累計已達39項，其中更驚見知名品牌「NARS 裸光賦活超能修護霜」、「艾多美凝萃撫紋萬用棒」在列。

食藥署指出，這次新增名單分為兩部分：輸入化粧品增加2項、國產化粧品新增16項。副署長王德原表示，食藥署持續積極追查化粧品輸入原料含禁用色素蘇丹4號事件，今日公布最新查核結果，新增2項輸入化粧品，包含「艾多美凝萃撫紋萬用棒」、「NARS 裸光賦活超能修護霜」。

王德原指出，「艾多美凝萃撫紋萬用棒」是食藥署與地方衛生局擴大清查時，由衛生局向艾多美股份有限公司抽驗仍在市面流通的產品，經食藥署檢出禁用色素蘇丹4號，已違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，食藥署已要求全面下架、不得販售，後續將由衛生局依法裁處。至於「NARS 裸光賦活超能修護霜」，則是代理商法徠麗股份有限公司主動通報，美國製造的產品在自主檢測中發現含蘇丹4號，業者已先行全面下架並啟動回收作業。

此外，國產化粧品部分，則是新增16項，均與亦鴻公司下游業者使用問題原料有關，目前已全數自主下架。王德原補充，因食藥署與衛生局持續追查下游業者其他批原料及產品，其中4批原料檢出蘇丹4號（3批來自食藥署追查亦鴻公司下游製造工廠、1批來自國內業者自主通報）。

