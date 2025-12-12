快訊／蘇丹紅化粧品再增18項違規！修護霜、護髮精油都驗出

記者簡浩正／台北報導

衛福部食藥署今（12）日上午公布最新一批蘇丹4號化粧品驗出清單，新增18品項，包含修護霜、護髮精油都驗出違規。（圖／食藥署提供）

蘇丹紅化粧品風暴擴大，衛福部食藥署今（12）日上午公布最新一批蘇丹4號化粧品驗出清單，新增18品項，包含修護霜、護髮精油都驗出違規。

食藥署副署長王德原今日說明，食藥署持續積極追查化粧品輸入原料含禁用色素蘇丹4號（CI 26105）事件，今日公布最新查核結果，新增2項輸入化粧品，其中1項係食藥署會同衛生局擴大查核市售輸入化粧品，衛生局自艾多美股份有限公司抽樣由韓國製造且仍在國內流通之「艾多美凝萃撫紋萬用棒」，經食藥署檢出禁用色素蘇丹4號，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條，要求問題產品全面下架，不得販售，後續將由衛生局裁處。

另1項為法徠麗股份有限公司，主動通報由美國製造之「NARS 裸光賦活超能修護霜」自主檢出蘇丹4號，並已主動下架回收。

另外，他說國產新增16個品項，皆為亦鴻公司下游業者問題原料製造的產品，已自主下架，因食藥署與衛生局持續追查下游業者其他批原料及產品，其中4批原料檢出蘇丹4號(3批來自食藥署追查亦鴻公司下游製造工廠、1批來自國內業者自主通報)。

