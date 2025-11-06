快訊／「蘇丹紅辣椒粉」售賣全台爆食安！負責人李彥廷一審「判刑4年」

記者洪正達／高雄報導

津棧公司負責人李彥廷，因售賣全台含有蘇丹紅的辣椒粉引爆食安危機，一審判處4年徒刑。（圖／翻攝畫面）

2024年間含有問題色素的蘇丹紅辣椒粉被大量進口，再售賣到各縣市引發食安危機，雄檢及衛生局發現涉案的津棧公司早就已在案發前6年驗出蘇丹紅，檢方發動搜索後帶回多人訊問，並向法院聲押包含負責人在內的李彥廷等3人，查扣不法金額4千萬元，並於全案偵結後依食安、詐欺、洗錢等罪嫌將涉案的6人起訴，案經高雄地院6日宣判，負責人李彥廷判處4年徒刑。

回顧案情，蘇丹紅風波爆發後，雄檢與調查局、衛生局等多方聯合追溯源頭，發現津棧、佳廣、海順等公司關係複雜，除了在2個地址內分設6間及3間公司外，其中海順與淞鋒則在他址設廠，雄檢在承辦該案件時，將津棧負責人李彥廷、倉管吳正言（李的大姨子）、品管謝冠玉、章姓女會計等4人帶回，再傳喚案件相關的5名證人。

調查中也發現，與津棧負責人李彥廷相關的11家關係企業中，李男除了掛名津棧負責人、妻子吳克明掛名3家公司負責人，大姨子吳正言則掛名2家公司負責人，而李彥廷在檢調搜索後，立即與吳克明離婚，其目的啟人疑竇。

其中雄檢在2024年第一波複訊後，已諭令張姓女會計10萬元交保，李彥廷、吳正言及謝冠玉等3人對案情避重就輕且涉嫌重大，有逃亡、滅證之虞，諭知李彥廷80萬元、吳正言及謝女各20萬元交保，但沒有限制住居及指定報到處所，雄檢不服抗告，高分院裁定李、吳2人交保撤銷，發回更裁。

此外，雄檢在偵辦過程發現李彥廷在案發後提醒3000萬現金，其中1000萬元已匯出無法查扣，餘下的2000萬元現金則在吳克明家中的天花板被發現，雄檢共計已扣押李彥婷等人得財產多達1億3千萬元。

