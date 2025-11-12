煙波飯店淹慘了！蘇澳暴雨停車場「整片淹沒」30車泡水 喊：會協助理賠
記者李育道／台北報導
受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨（11日）降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」甚至發生地下室嚴重淹水、多輛來遊玩的旅客車子被困住的窘境；對此，煙波國際觀光集團稍早發出聲明表示，除了提供房費全免、接駁車子補助外，對於30餘台受影響車輛已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。
煙波國際觀光集團表示，11日總計133間280名旅客入住，（含團體4團，65間、散客68間（含11間商務房））第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形。
目前蘇澳地區雨勢趨緩，飯店秉持維護住客人身安全至上，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）受到影響。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。
賠償部分，煙波國際觀光集團表示，第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。
針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。
煙波團隊誠摯感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，也感謝住客的理解與包容。我們將持續以「安全第一、服務為先」的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。
