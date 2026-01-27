快訊／虐死剴剴保母姊仍判無期徒刑 郁方哽咽謝法官

藝人郁方。（圖／記者李俊賢攝）





引發社會公憤的1歲男童剴剴遭保母凌虐致死案，高等法院今（27）日上午二審宣判，駁回上訴，維持一審對保母姊姊劉彩萱無期徒刑、妹妹劉若琳18年有期徒刑的判決。

長期關注此案的藝人郁方今日親赴高院外聲援，在得知判決結果後哽咽受訪，表示雖然覺得刑度仍太輕，但維持原判已是給所有關注此案的民眾「最好的禮物」。

駁回上訴維持重判 郁方哽咽：擔心被輕判

郁方在法院外接受媒體聯訪時情緒激動，雙手合十哽咽表示，大家原本最擔心的是二審會被輕判，如今聽到維持原判，「無期徒刑跟18年，這已經是給所有剴爸剴媽（聲援民眾）們最好的禮物了。」

郁方隨後向來自各地的聲援者致謝，她感性地說：「剴剴是弱勢中的最弱勢，如果我們沒有人拿出建議幫他說話，這世界還有正義嗎？」

痛批廢死團體 感嘆刑度仍嫌太輕

儘管對維持原判感到一絲欣慰，但郁方也直言，若認真研究此案細節，會覺得無期徒刑與18年刑期其實「真的太輕了」，但她也理解在台灣目前的司法環境下，要判處死刑是非常困難的事，未來還有漫長的路要走。

話鋒一轉，郁方更嚴詞點名廢死團體，她激動表示：「如果要提到廢死這個話題，我會說，廢死團體你們歲月靜好，是因為有受害者家屬為你們負重前行。」

盼兇手獄中反省 喊話：剴剴永遠刻在心裡

對於劉姓姊妹，郁方隔空喊話，希望兩人在監獄裡好好反省自己的行為，並沉痛指出：「台灣如果從少子化走向無子化，你們就會是最大的兇手。」

採訪最後，郁方再次感謝社會大眾的關注與付出，並紅著眼眶說道：「剴剴，會永遠是刻在我們心裡面的名字。」

