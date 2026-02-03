快訊／虐殺小三棄保潛逃！陳修將持槍拒捕判6年6月…辯自首拚減刑遭駁回

記者吳泊萱／彰化報導

遺體修復師陳修將虐殺小三，遭判刑10年10月後棄保潛逃，去年5月遭圍捕落網時，被搜出身上持槍，因違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，遭判刑6年6月。（圖／資料照）

曾任「76行者遺體修復團隊」總召的陳修將，因虐殺小三胡姓女友，被依傷害致死罪判刑10年10月定讞卻棄保潛逃，去年5月遭圍捕落網，當時還以辣椒水襲警，又被搜出持有改造手槍與50發子彈，一審被依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪判6年6月，併科罰金10萬元。陳修將不服上訴，二審今日（3日）駁回上訴，維持原判決。

根據判決書內容，陳修將於去年4月間在台南關廟區，從一名男子手中取得改造手槍與彈藥。5月遭警方循線追捕時，他企圖掙脫並以辣椒水攻擊員警，造成兩名員警受傷。警方最終將他制服，並在其腰間搜出一把上膛手槍、兩個彈匣及50顆子彈。一審法官依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪判陳修將6年6月徒刑，併科罰金10萬元。

陳修將不服上訴二審，主張警方於彰化員林進行緝捕時，陳在尚未被限制行動自由（上銬）前，已主動告知身上攜帶槍械，應符合《刑法》自首減刑之要件。

但法官當庭勘驗警方提供的兩段查緝影片，第一段影片顯示，陳修將遭警力壓制在地，雙手雙腳均已扣上束帶及手銬，期間並未提及槍彈；直到第二段影片開頭，才錄到一名男聲表示「身上插一支（槍）」。

陳修將逃亡遭圍捕，持辣椒水襲警，被搜出身上有已上膛的改造手槍、2個彈匣及50發子彈。

雖然陳修將主張該聲音為其本人，但法官指出，陳修將陳述身上有槍時，已處於被捕狀態。全案經合議庭審理後，於今日（3日）審結，二審法官駁回上訴，維持原判決。

回顧案情，陳修將在2021年10月間，與小三胡姓女友（22歲）入住彰化某汽車旅館，因懷疑對方出軌，竟多次施暴，導致胡女全身瘀青、腦出血，最終口吐咖啡色液體身亡。根據驗屍報告顯示，胡女體內驗出搖頭丸、大麻及多種藥物，包括喵喵、4甲基麻黃鹼及一粒眠等毒品反應。

陳修將被依殺人罪起訴，最終依傷害致死罪判刑10年10月定讞，但陳修將卻在發監日棄保潛逃，遭通緝近2年，直到去年5月遭圍捕落網。

