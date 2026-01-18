快訊／蚵仔寮漁港…浮一具男屍「人皮泡皺」身分、死因不明！

記者簡榮良／高雄報導

被發現為時已晚！高雄梓官區蚵仔寮漁港內，今（18）日上午9時許，有民眾發現一具男性遺體漂浮在海面上，趕緊報警。經檢視遺體泡爛皮皺情況，研判已落海多日，身上沒有明顯傷勢，也沒帶證件，初判40多歲，身分及死因都有待釐清。

一具男性遺體漂浮在海面上，經檢視遺體皮皺泡爛情況，研判已落海多日。（圖／翻攝畫面）

轄區警方表示，今（18）日上午9時28分許接獲報案，指稱梓官區廣澤路100號前港內海面，發現疑似大體漂浮，並由海巡安檢所通報。員警獲報後立即趕赴現場，抵達時該大體已由海巡人員協助移至岸邊。

經檢視大體，研判落海多日，身上未見明顯外傷，初步排除外力介入。現場尚未發現可供辨識身分之證件，身分尚待查證。警方已依規定通知鑑識人員到場採證，並同步調閱周邊監視器畫面及清查附近停放車輛，以釐清死者身分及生前行蹤，全案將依規定報請橋頭地檢署相驗。

