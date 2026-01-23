快訊／蛤？國民黨邀卓榮泰「三長對三長」電視辯論 立院無異議逕付二讀

記者楊士誼／台北報導

藍白仍卡住總預算審查，行政院長卓榮泰日前下戰帖，挑戰辯論總預算。國民黨立院黨團則表示，建議由行政院「三長」卓榮泰、鄭麗君、張惇涵與國民黨團「三長」傅崐萁、羅智強、林沛祥進行三場辯論，並喊話行政院儘速派出幕僚對接。今（23）日立法院會上，國民黨團也將此「全國電視轉播辯論」推出提案，稍早經立院各黨團共識，無異議逕付二讀並交付黨團協商。

國民黨團提案內容指出，針對115年度中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫之部分，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由「『國民黨黨團三長VS行政院三長』方式進行」。提案也呼籲行政院院長卓榮泰勿言而無信，出爾反爾，不要學總統賴清德「沒出席（沒出息）」彈劾案，反錯失向全民說明機會，讓全體國人清楚明白預算爭議之處、接受全民的檢視、裁判。

根據立法院黨團共識，115年度總預算中「新興資本支出及新增計畫」部分於電視台舉行辯論會案，不作提案說明及發言，逕付二讀不表決，交黨團協商。而115 年度中央政府總預算案先行動支案，協商後再行處理。稍早電視台辯論會案已經逕付二讀並交付黨團協商。

