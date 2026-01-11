快訊／血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文被退團 粉絲超錯愕

金曲樂團血肉果汁機宣布鼓手彥文退團。（圖／翻攝自血肉果汁機臉書）





金曲樂團血肉果汁機今（11）日拋出震撼彈，稍早無預警宣布鼓手彥文退團，且個人言論及行為皆與血肉果汁機無任何關聯。事實上，彥文去（2025）年才爆出與歌手陳芳語分手，如今再傳出被退團消息，讓粉絲震驚不已。

血肉果汁機聲明稿全文

血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。

感謝彥文2020年07月至2026年1月11日期間對於血肉的付出與參與，我們且真心祝福彥文往後的一切都好。

