快訊／血肉果汁機震撼宣布成員異動，鼓手陳彥文即日起退團！





金屬樂團 血肉果汁機 今（11）日無預警發布官方聲明，宣布鼓手 陳彥文 即日起不再為團員，引發樂迷震驚。

血肉果汁機透過官方社群以中、英文雙語發出聲明指出：「血肉果汁機特此嚴正聲明，即刻起陳彥文先生將不屬於血肉果汁機團員，且一切個人所有言論與行為，皆與血肉果汁機無任何關聯。」措辭強硬，立場明確切割。

聲明中同時也提及對陳彥文過往付出的肯定，表示感謝他自 2020 年 7 月至 2026 年 1 月 11 日期間，對團隊的參與與貢獻，並祝福其未來一切順利。

廣告 廣告

事實上，血肉果汁機日前才剛在高雄流行音樂中心完成演唱會，未料隨即傳出成員退團消息，讓不少粉絲措手不及，也紛紛在社群平台上留言刷起一排問號想了解原因，關注事件後續發展。

值得一提的是，陳彥文過去曾與歌手 陳芳語 交往多年，兩人於去年傳出分手消息。如今又遭遇團內重大變動，時間點引發外界諸多揣測，但血肉果汁機聲明中並未進一步說明退團原因。截至目前，陳彥文本人尚未對此公開回應。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

Netflix《柏捷頓家族》18禁大解析！哪一季畫面最敢演？全4季劇情＋床戲尺度總整理

陸劇《軋戲》首創雙時空劇本殺！陳星旭×盧昱曉引擎蓋吻性張力封神