快訊／血腥鎮壓延燒！伊朗突宣布「關閉領空」 航跡圖曝光

伊朗突宣布「關閉領空」。（翻攝自X@flightradar24）

伊朗血腥鎮壓持續引國際關注，該國突然發行飛航公告（NOTAM），關閉了除事先獲得許可的所有航班的領空。

綜合外媒報導，這個飛航公告將會持續逾2個小時，根據《Flight Radar 24》說明，航班追蹤數據顯示，有多架飛機不是被拒絕入境伊朗，就是被改道繞道伊朗，之後英國外交部也發出旅遊建議，「除必要旅行外，不要前往以色列」。

在這個敏感時刻，美國總統川普（Donald Trump）先前在白宮橢圓形辦公室發表談話，他說有被告知伊朗殺害抗議者的事件已經結束，而且也沒有處決計畫。

廣告 廣告

川普也說，「我們是從可靠的管道得到的消息，不過我們還是會找到真相」，至於是否將此採取軍事行動，川普說，「看事態如何發展，我們將拭目以待」。

更多鏡週刊報導

快訊／美伊衝突一觸即發？川普恐「24小時內對伊朗動武」 美軍撤離中東基地人員

「這次子彈不會偏！」伊朗官媒播川普先前遇刺畫面 威脅字幕嗆聲...引暗殺疑雲

「洛鞍」颱風預估今生成！路徑曝光 日夜溫差仍大「明雨區擴大」