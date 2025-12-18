快訊／行員台大收款驚傳遭竊 拖延3小時才報案？金管會重罰合庫6百萬

財經中心／李宜樺報導

金融圈爆發離譜缺失！合庫銀行台大分行竟發生行員外收鉅額款項遭竊案件。金管會今（18）日通過裁罰案，指出合庫銀行在行員行外收付款機制及差勤控管上存在嚴重漏洞，甚至有行員規避規定單獨外出收款，將裝有數百萬現金的提袋隨意放置，導致遭歹徒有機可乘，對此金管會依法重罰新台幣600萬元。

百萬現金袋 放椅子沒人顧

根據金管會調查，這起驚人的竊案發生在合庫台大分行。一名行員自111年起，長期違反行方規定，執行外出收款作業時不僅沒有依規由2名以上行員同行，更誇張的是，竟然未使用可上鎖的手提箱裝置現金。事發當天，該名行員獨自外出收款，竟將裝有387.5萬元現金的提袋隨意放在辦公室門口的椅子上，隨後現金在無人看管的情況下直接遭歹徒竊走。外傳合庫銀行竟還拖了三個小時後才通報警方，不過金管會解釋，有沒有拖延報案時間，並不在金管會裁罰的範疇，主因是因為金管會認定合庫內稽內控出現問題，才會開罰。

內控機制 形同虛設全失靈

金管會指出，合庫銀行在內部控制制度上有兩大缺失。首先是「未完善建立制度」，銀行的人事差勤系統竟然無法針對「單人外出」進行勾稽或事後查核，導致行員多次違反「兩人同行」的規定卻無人知曉。此外，內部稽核也流於形式，稽核人員僅書面審核備查簿與外收清單，讓犯錯行員得以事後補齊簽核掩飾缺失，制度完全淪為紙上談兵。

虛假簽核 掩蓋事實遭鍘

更令監理單位震驚的是，該分行竟然存在「虛假軌跡」。調查發現，覆核人員在審視「資金運送備查簿」時，竟然沒發現有些根本「未實際外出」的行員也在上面蓋章覆核，相關帳務與實際作業情形完全不符，主管卻未確實查證，顯見從基層到管理層都未落實執行內部規範。

金管會開罰六百萬 並勒令清查

金管會認為，合庫銀行違反銀行法第45條之1第1項，內部控制執行有重大瑕疵，因此核處600萬元罰鍰。除了罰款外，金管會也要求合庫銀行必須進行全面清查，並將結果呈報董事會。同時，合庫須落實執行改善計畫，由稽核單位列管追蹤，並將此荒唐案例提報給中華民國銀行公會，作為同業的警惕案例。

