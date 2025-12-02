快訊／行善觸法！清潔隊員撿回收電鍋送拾荒婦 法院判刑3月、緩刑2年

社會中心／陳韋劭報導

清潔隊員將回收車上的舊電鍋送給拾荒婦觸法。（示意圖／資料照）

台北市清潔隊一名黃姓資深隊員（62歲）因同情一名拾荒老婦人，從回收車上撿了一只民眾丟棄但還堪用的大同電鍋轉送她，希望讓她能夠煮飯、蒸東西吃，卻因此被依貪汙罪起訴，黃男行善觸法遭送辦，引起社會關注。士林地院審理後，黃姓清潔隊員被判刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。

檢廉調查，黃男是台北市政府環保局北投區清潔隊員，去年7月26日晚上6時許，黃姓清潔隊員在轉運站的回收車上發現一只外觀完好的大同電鍋，他想到一位常遇見的拾荒婦人可能有需要，回家測試電鍋功能正常後，便把電鍋拿給婦人，希望她能物盡其用。

清潔隊得知此事後，要求黃姓隊員歸還電鍋，黃員不好意思向拾荒婦人索討回，先自掏腰包買了一只新的電鍋給婦人，再把舊的要回來，當作替換。事件已曝光黃員向上級主管自首，北市環保局認為黃姓隊員是公務人員，不得擅自處分財物，黃員因此被依法送辦。

士林地檢署偵辦後將黃姓隊員依貪污罪起訴，考量該電鍋殘值僅剩32.56元，情節輕微及其自首認罪，建議法院從輕處理。

法務部為此案特別發出聲明，強調已擬具修正草案，以符罪責相當性，針對社會各界關注「小額貪污案件情輕法重」議題，高度重視並傾聽各方意見，且已啟動修法作業，提出貪污治罪條例修正草案。

士林地院審理後，黃姓清潔隊員今天被判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

