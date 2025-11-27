快訊／行政院今提財劃法覆議與軍購特別條例 卓榮泰11:45親上火線說明

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰說明院版《財劃法》（圖／行政院提供）

對於立法院14日三讀通過的《財劃法》，行政院今（27）日院會將提覆議案，行政院長卓榮泰將於11時45分出席院會後記者會，親上火線說明提出覆議案的理由，另外，今天院會中也會討論通過賴清德總統昨天宣布的8年1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，卓榮泰也將在會後記者會中希望立法院朝野能夠支持。

政院人士表示，立法院14日三讀通過的《財劃法》違反憲法第70條與第147條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛之目的，同時侵害憲法上專屬於行政院的提出預算、形成施政計劃的權力，違反公共債務法15%的舉債上限，行政院將提出覆議案。

另一方面，賴清德總統昨天正式宣布醞釀多時的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，規劃將從明年起分8年編列1.25兆元特別預算，採購「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七類項目。國防部先前已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，行政院經過多次的政務審查後，將在今天的行政院院會討論後通過，草案將送交立法院審議。

