快訊》行政院經貿辦「未否認」關稅從20%降至15%：台美已有一定共識

《紐約時報》引述知情人士消息指出，台美關稅將談定從20%調降為15%。對此，行政院經貿談判辦公室今（13）日回應，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

行政院經貿辦回應：台美已有一定共識

適逢《紐約時報》引述知情人士消息指出，台美關稅將談定從20%調降為15%。行政院經貿辦本日回應時並未予以否認。

經貿辦表示，台美關稅談判目標一直都是爭取調降對等關稅且不疊加，以及爭取232條款半導體、半導體衍生品及其他232項目的優惠待遇，台美之間針對相關課題已有大致共識，目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，若有確認將對外說明。

經貿辦指出，在台美第五輪實體會議後，我方透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。此外，我方也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

經貿辦表示，待台美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我政府也將向國會與社會完整說明談判及協議內容，並依法定程序將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

民進黨團：國人樂見正面結果

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今早接受媒體聯訪時被問及此事，他表示，台美關稅的關稅從去年4月就受到各界關注，目前傳出正面結果，根據美媒報導稅率為15%，有望是國人樂見的結果。

另針對美方希望台積電擴大赴美設廠，鍾佳濱表示，雙方有任何期待跟要求，都可以透過磋商，而台積電是護國神山，對台股有很大貢獻，本身資金是很多國際資本挹注，在台灣股市上市，也是外資熱衷投資對象，台積電這是全球布局考量，尊重台積電在世界晶片市場布局。

鍾佳濱並從台積電股價持續飆高來觀察，稱有關台積電赴美投資議題，美方有他們的期待，外界也高度關注，而從結果與市場反應來看，台積電所做決定應該都符合市場期待。

