快訊／衛生局錯殺「全聯鯛魚排」…毒被放大10倍！陳其邁道歉3次

全聯販售之台灣鯛魚片日前傳驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」全面下架，豈料竟是烏龍一場。高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會道歉，坦承疑因一名已離職的29歲陳姓研究助理更動儀器設定，導致檢測結果放大10倍。對此，高雄市長陳其邁今（5日）也發聲了，連續3次道歉。

高雄市長陳其邁今（5日）針對鯛魚排烏龍道歉（圖／陳其邁臉書）

陳其邁今天向全聯和養殖業者口湖漁類生產合作社致歉，指出一位同仁違反作業程序，更改後台參數，導致檢驗結果放大10被，已移送檢調調查，釐清意外肇因。

陳其邁也要求衛生局追究責任，應將平台校正標準化，遵守嚴格作業程序。目前衛生局也已聯繫廠商和全聯，表示會負起賠償責任。

