快訊／衛福部「社工師懲戒查詢專區」上線！狼社工何建忠遭廢照

記者簡浩正／台北報導

高雄市衛生局前心衛中心績優督導何建忠，爆發性侵未成年少女醜聞。（圖／翻攝畫面）

高雄市衛生局前心衛中心績優督導何建忠爆發性侵未成年少女醜聞，引起社會震驚。衛福部承諾設置狼社工查詢平台，1月中旬正式上線，在社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告的懲戒決議公報，供外界查詢；另，何建忠移付懲戒後，已遭廢止執業執照及社工師證書。

「社工師懲戒查詢專區」已在1月中旬正式上線。（圖／翻攝自衛福部社工司官網）

據悉，何建忠（42歲）曾任職於高雄市衛生局社區心理衛生中心苓雅分區執行秘書，涉嫌利用職務之便，非法取得一名曾通報輕生的16歲少女個資，並於2025年6月誘騙該名少女外出性侵得逞。案發後，何男更要求任職於社會局的妻子違規查詢偵辦進度。檢方偵查後提起公訴；高雄市衛生局與社會局證實，該對夫妻均已遭記過解聘。

由於醫事司目前成立「醫事人員性別事件資訊專區」，也被稱為「狼醫平台」，未來社工司也將研議是否建立類似平台，供民眾查詢。衛福部本月7日承諾，狼社工查詢平台將在1個月內完成。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今日（21）說明，衛福部已於今年1月中旬於社會救助及社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告之懲戒決議公報，供外界查詢。

另「社會工作師法」於112年6月修正增訂第17條之1至第17條之3，建立社工師懲戒制度，本部並於112年12月發布「社工師懲戒辦法」，各地方政府已依法設置懲戒委員會。目前查有高雄市政府已完成相關懲戒決議並刊登公報。

媒體詢問，目前「社工師懲戒查詢專區」是否僅高雄一案？楊雅嵐表示目前僅何社工一案，未來只要有懲戒決議刊登公報，就會即時連結、更新專區，並視情況調整相關頁面。

高雄市政府公報，已廢止被付懲戒人何建忠之執業執照及社會工作師證書。（圖／翻攝自高雄市政府）

根據高雄市政府社工師懲戒委員會懲戒決議書，公告何建忠社會工作師經社會工作師懲戒委員會會議決議事項：上述被懲戒社會工作師因違反社會工作師法案件，經衛生局依法移付本會懲戒，並經115年社會工作師懲戒委員會會議決議：廢止被付懲戒人何建忠之執業執照及社會工作師證書。

