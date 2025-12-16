快訊／衛福部5官員涉霸凌遭彈劾！石崇良說重話：不排除重啟調查

記者蔣季容／台北報導

衛福部長石崇良回應衛福部霸凌案。（圖／記者蔣季容攝影）

衛福部5位簡任主管涉有嚴重職場不法侵害及職場霸凌行為，監察院今（16）日表示，通過監委葉大華、王麗珍所提彈劾案，涉案主管林春燕、王齡儀、王燕琴、祝健芳、劉玉娟5人彈劾均成立，並移送懲戒法院審理。對此，衛福部長石崇良回應，會儘速展開了解，若有新事證不排除重啟調查。

石崇良今日下午接受媒體聯訪，針對霸凌一事表示，職場霸凌問題一向以勿枉勿縱的態度來處理，對於監察院調查報告，會儘速展開了解，若有新事證不排除重啟調查。關於職場霸凌相關教育也會持續強化宣導，同仁申訴管道也很暢通，一切依規定秉公處理，最重要的就是不冤枉任何人，但也不要錯放應該負責任的人。

至於相關主管目前仍在任，石崇良也說需先完整了解監察院報告的內容，才能進一步評估並採取適當作為。此外，媒體詢問先前是否有相關陳情信件寄至部長信箱，但人事單位未立案處理一事，石崇良回應，已請人事處重新檢視內部對於部長信箱的處理流程，若有需要改進之處，將加以強化，避免類似情況再度發生。

對於後續防堵職場霸凌的具體措施及時程，石崇良指出，完整的監察院調查報告內容，將是後續處理與改革的重要依據，待報告內容確認後，將儘快進行相關作業。

