快訊／衝著漂亮來的吧！劉品言生了 曝老公連晨翔暖喊這句

記者李鴻典／台北報導

恭喜！女星劉品言今（19）天午間在社群媒體曬照表示，歡迎你來到這世界上，謝謝你選擇了我們成為你的父母；臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧！

劉品言今（19）天午間在社群媒體曬照表示，臉圓圓，鼻子高高，腳長長，應該是衝著漂亮來的吧！（圖／翻攝自劉品言臉書）

劉品言也說，感謝所有守護，我們都平安。謝謝連晨翔一直都在。「在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮」。

1988出生的劉品言現年37歲，她在 2003年與曾之喬共組女子歌唱團體Sweety，開始演藝生涯；她在出道後進入唱片錄製、影劇演出、節目主持、廣告演出等領域。

2025年6月9日，劉品言宣布與前SpeXial成員連晨翔結婚。

