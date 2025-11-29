快訊》袁惟仁出事驚傳送醫！台東馬偕醫院回應了

袁惟仁驚傳29日被送至台東馬偕醫院急診。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁自2018年在上海摔倒造成腦溢血昏迷後，2020年又在台東住處摔傷，長年臥病在床，被判定為植物人，其身心狀況令外界憂心。怎料，今（29日）傍晚再度傳出袁惟仁疑似病情惡化，已被送至台東馬偕醫院急診。

據了解，家屬察覺他狀況略有異樣，隨即送往醫院進一步評估，目前等待相關檢驗結果。袁惟仁於傍晚5時28分抵達急診，初步檢查發現白血球指數上升。院方指出，他因長期臥床、身體較虛弱，容易出現感染，家屬一向謹慎，只要察覺他略有不適便會立即送醫評估。

對此，他的親姐姐袁藹玲、前妻陸元琪、攝影師兒子袁義、女兒袁融的社群平台均未透漏相關任何資訊，詳細狀況仍有待家屬或院方說明。現年57歲的袁惟仁，自2018年發生意外後，就回到台東老家專心休養，怎料2020年又再度發生跌倒意外，緊急送醫搶救，隨後透過好友紀寶證實，其意識不清，平時均由媽媽、姊姊、姊夫輪流照顧。

