快訊／袁惟仁病逝！兒子首發聲「下輩子好好當及格的父子」

袁惟仁病逝，兒子袁義在社群平台發聲。（圖／翻攝自袁義IG、袁惟仁臉書）





「小胖老師」袁惟仁臥病長達8年，今（2）日家屬證實他已經病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一雙兒女，其中23歲的大兒子袁義稍早也在社群平台發聲，「首先想跟照顧爸爸七年的二姑姑及奶奶至上最大的感激。」

袁義坦言，這幾年來並沒有變得更勇敢，「知道時間快用完的時候，我還是一樣拿工作當擋箭牌選擇逃走。」尤其是在飛往台東的飛機上，感覺距離很遙遠，「後來才發現不是臺東遠，是有你在的地方總是離我很遠很遠。」

袁義透露，這些日子他一直在重看袁惟仁的節目，重複播放父親創作的歌曲，更希望有一句歌詞是為了他而寫，「我們都知道你這輩子做得最好的角色，就是那個大家心中的小胖老師吧。我不怪你。因為我知道，我也絕對不是一個及格的兒子。」

袁義提到，7年前父親在上海病倒時，自己打死也不進去病房探望，這7年間也總是以工作當藉口，沒辦法待在對方身邊，「這樣算是扯平了吧。」不過如果還有下輩子，「希望我們可以再一次，好好當個及格的父子。」

最後，袁義也感謝袁惟仁，「謝謝你帶我來到這世界上，希望你在另外一端，也能繼續因為你的兒子而感到驕傲，因為我也會在這裡繼續因為你是我父親而感到驕傲的。」



