快訊／袁惟仁突送急診！疑「白血球異常」台東馬偕曝原因

娛樂中心／綜合報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁長年臥病在床，多次傳出被判定為植物人，一直都在台東靜養。今（29日）袁惟仁突然被送往台東馬偕醫院急診，醫院也出面說明。

根據《中時新聞網》報導，院方指出，袁惟仁5時28分抵達醫院，因他長期臥床、身體較虛弱，容易出現感染，家屬一向謹慎，只要察覺他略有不適，便會立即送醫評估。

今年57歲的袁惟仁回老家休養後，其實陸陸續續進出醫院多次，這次疑似是因為發燒、排尿不太正常，由姐姐請救護車送急診；對此，他的前妻陸元琪則透過經紀人回應：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」

