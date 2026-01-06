快訊／被中國制裁成功入境台灣！石平：告訴世界「台灣是一個獨立國家」

記者陳思妤／台北報導

日本參議員石平抵台訪問高喊台灣就是台灣跟中國沒有一毛錢的關係（圖／翻攝畫面）

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平宣布訪台，並表示這證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。他今（6）日上午抵達松山機場，心情非常好的揮了揮手，並強調，他今天來到台灣就是要證明，中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」。

石平今天早上搭乘日航 JL0097抵台，他一看到現場媒體就心情非常好的揮了揮手，致詞時說，今天作為日本參議員石平踏上台灣國土，他非常高興也非常激動，因為中華人民共和國對他進行制裁，不允許他入中國國境，禁止他入境。

石平說，「那麼我今天順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，充分說明中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分」。

「台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國、大陸的中國沒有一毛錢的關係」，石平表示，他今天來到台灣首先就是要證明這一點，告訴世界，「台灣就是一個獨立的國家」。

媒體追問，怎麼看中國外交部說您的言行不值得一提？石平笑說，不提就不提，「他愛提不提，我無所謂」。

