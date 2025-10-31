快訊／被嗆「這輩子就這樣」桃客司機狂毆學生！桃檢火速起訴：從重量刑

記者羅欣怡／桃園報導

桃園客運劉姓司機質疑學生少投錢。（圖／翻攝畫面）

桃園客運劉姓司機，22日因投錢問題與學生發生口角，後又因被黃姓學生嗆聲嗆到心坎裡，追下車毆人，把黃生打到滿臉血，劉男依傷害罪送辦，最後2萬元交保。桃園地檢署高度重視，經蒐證完備後，於31日偵結提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，當天劉男駕駛學生專車載運學生時，於 2名學生接連上車投幣後，以「他媽的」等用語，輕率質疑首名上車之陳姓學生未依規定投入足額車資，經陳姓學生表示已確實投入正確金額並要求確認投幣箱內零錢金額遭拒後，為免爭執擴大，只好表明下車後將向學校反映，劉男則以輕蔑用語表示「找教官也沒用」。

桃園客運一名劉姓司機與一名高中生因車資問題發生口角。（圖／翻攝畫面）

接著在行駛過程中，因另名黃姓學生下車時對劉男先前質疑同學之態度、言語表達不滿後，劉男卻反嗆「臭俗仔」 、「賭爛這種臭俗仔」等語，並與他人通話時，大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」等讓人感受不佳之用語，在旁的學生也都有聽到。

當黃姓學生下車時，也對此事表達不滿，而口出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」等語，劉男聽聞後竟不顧車上乘客就將學生專車停於車道上，並下車於人行道、甚至車道上揮拳毆打、抱摔被害人黃○深，更在被害人黃生倒地雙手抱頭跪坐無力反抗時，仍接連出拳攻擊10 餘次，致學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，於案發後並產生「急性壓力反應」等症狀。

桃園客運學生專車爆發衝突，司機與高中生當街互毆，引發社會譁然，檢方火速偵結起訴。（翻攝自threads）

桃園地檢署調取現場及學生專車監視器影像，並取得車上學生提供影像，進行勘驗，詳細還原案發經過，連日訊問劉男、黃姓學生以及包括在場之多名學生，並前往該高中進行查訪，取得學生專車投訴資料，另調閱被告劉男工作期間之獎懲記錄、學生的病歷資料，全案蒐證完備並於今日偵結起訴。

檢察官認為，劉男駕駛本案學生專車時，明知車上均為未滿 18歲或甫滿18 歲之學生，卻以「臭俗仔」等不堪用語，輕率質疑學生未能足額投幣，其於擔任桃園客運駕駛期間，更有多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處並有遭解職2 次之紀錄，而與被害人發生口角時，未能理性行事，不顧現場為人、車往來頻繁之處，甚至於車道上為本案犯行，嚴重影響公共安全或造成民眾恐惶，其態度、行為實有偏差，經衡酌被害人及其家屬意見後，遂聲請法院予以從重量刑。以期杜絕不法暴力，遏止此類犯行再現，以實現檢警竭力維護民眾身體及財產安全之國家任務。

