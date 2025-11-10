快訊／被控「放水」4,000家！龔明鑫：產創條例補助逐案審 絕無不法

財經中心／師瑞德報導

針對「放水4,000家」質疑，龔明鑫今強調：依《產創條例》第70條，是否追回補助由主管機關認定「情節重大」。經濟部已訂認定要點並設審查委員會逐案審。超時加班等輕微違規不列重大；連續再犯、故意或重大傷亡才追繳。（圖／記者師瑞德攝影）

立院經濟委員會今審查《企業併購法》，經濟部長龔明鑫接受多名立委質詢時，正面回應《產業創新條例》補助爭議與能源議題。他強調，外界質疑經濟部對逾4,000家企業「放水」核准補助「絕對沒有違法」，現行機制係依母法授權，由中央目的事業主管機關就「情節重大」與否做出認定；同時也說明鳳凰颱風整備、綠能政策路線與核二核三延役評估進度。

法源依據與認定標準：有授權、有要點、有委員會

針對《產創條例》第70條所涉補助資格，龔明鑫表示，法條「講得非常清楚」，企業若違反環保、勞工、食安等規範，且「情節重大」並經主管機關認定者，得依法追回補助。「怎麼認定『重大』，母法授權中央目的事業主管機關來判定。」他說，經濟部已訂定「認定要點」，並「組成審查委員會逐案審查」：

「很明顯的重大就依法處理；若有模糊地帶，就由委員會來認定。標準可以討論、可以檢討，但沒有所謂違法，因為這本來就是母法的授權。」

「4,000家」爭議：輕重分流、逐案認定、可再檢討

被問到外界所稱核准規模龐大，他補充，個案「輕重有別」必須分流處理。「有些違規很輕微，例如員工超時加班，勞動部已裁罰，通常不屬『重大』；但如果連續再犯、具有故意，或造成重大傷亡，才會被認定為重大。」他也開放空間表示，「怎麼樣算情節重大，可以檢討。」

鳳凰颱風逼近：台電逾4,000人待命、水利署長赴花蓮坐鎮

談到防颱，他指出，經濟部已全面啟動整備。「台電超過4,000名員工待命，搶修機具設備都已備妥。上次颱風造成的受損，我們完成修復與補強，這次會更嚴陣以待。」水利面則「全台水庫水位持續監控」，並由水利署長赴花蓮現地指揮；大型抽水機已調度到位，堤防將以消波塊與太空包強化，「希望在風雨來襲前把該加固的都先做完」。

綠能政策是否轉彎？龔明鑫：絕無此事，依法行政、穩健推動

對媒體傳言「總統要求不要再談綠電」，他嚴正否認：「絕對沒有這樣的事情。政策推動一定依法行政，也會依據總統政見轉成政策。我們會『穩健而且堅定』地推動綠能發展，不會放緩，也不會轉向。」

核二核三延役評估：報告在部內簽核，確認無虞即啟動作業

核能議題方面，他說：「台電已把核二、核三現況評估報告送到部裡，正在循正常程序簽核。如果確認沒有問題，就會簽核，讓台電啟動相關作業。」他強調流程依序進行，安全無虞是首要前提。

AI產能拉抬半導體：政府會持續支援關鍵產業

對於黃仁勳希望台灣供應更多晶片的說法，龔明鑫回應：「AI發展很快、產能需求強，大家都看到了。他希望包下更多產能，顯示產業動能還在。對台灣半導體相關企業，政府仍是支持態度，有需要就一起協助。」

