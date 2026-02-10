快訊／被爆找律師與具俊曄「搶大S遺產」 S媽回應了：我叫歐爸「阿德」

具俊曄、S媽一同出席大S銅像揭幕儀式。鄒保祥攝

大S（徐熙媛）病逝滿週年之際，至親好友日前齊聚金寶山，參加由具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式。當天S媽挽著具俊曄的手同行，兩人相擁而泣，場面哀淒感人。然而今（10日）有媒體爆料，S媽雖然人前與具俊曄展現溫情，人後卻為了爭奪大S遺產，甚至找上李靚蕾委任的律師團隊，處處防著具俊曄；據悉具俊曄也已找律師維護權益，昔日岳母與女婿私下已開始暗潮洶湧。

S媽竟被爆與具俊曄搶奪大S遺產。小S經紀公司提供

S媽首度回應：痛恨打官司

針對週刊爆料指稱其找律師團隊準備開戰，S媽隨即對外做出回應，明確否認要和具俊曄打官司。S媽表示：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」簡單扼要地澄清了目前並無採取法律行動的意願，也對外界傳聞的爭產說法予以否認。

以韓文「兒子」稱呼具俊曄

隨後，S媽二度發聲，進一步說明她與具俊曄目前的關係。S媽表示：「早安；我現在叫歐巴『阿德』（아들），意思是兒子，所以是我兒子。」她強調具俊曄非常深愛大S，對身為岳母的她也十分尊敬，感性告白：「他也這麼尊敬我，我也愛他。」透過這番言論，力證兩人關係親如母子，並非傳聞中的暗潮洶湧。

