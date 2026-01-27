快訊／被爆逃漏稅200億！車銀優「服兵役中首度發聲」 超長道歉文曝光
記者王培驊／綜合報導
被封為「臉蛋天才」的南韓男星車銀優，近日捲入涉嫌逃漏稅爭議，傳出金額高達200億韓元（約新台幣4.3億元），消息一出引發外界高度關注。對此，正在服兵役的他今（26）日親自發表道歉聲明，坦言對事件深刻反省，也向外界致上最誠摯的歉意。
車銀優在聲明中表示，這起事件讓他重新檢視自己身為大韓民國國民，是否以足夠嚴謹、負責的態度面對納稅義務，「這段時間我不斷反省，也思考該如何開口，才能將我的歉意真誠傳達給因我而受傷的人。」他也坦言，一度擔心過於冗長的說明會被誤解為辯解，但最終仍認為，親自說明並道歉才是應盡的責任。
針對外界質疑他是否為了迴避爭議才入伍，車銀優也在聲明中嚴正澄清，強調目前服役並非刻意躲避風波，而是因去年入伍行程已無法再延後，導致稅務調查程序未能在入伍前完成，「這樣的誤解，終究源自於我的不足，我深感責任重大。」
車銀優進一步表示，若不是軍人身分限制，他希望能親自向所有因此事受到影響的人一一致歉。他也提到，出道11年來，自己在能力仍有不足的情況下，卻獲得外界與粉絲大量的支持與愛護，正因如此，更無法原諒自己帶來的失望與困擾。
最後，車銀優承諾，未來將全力配合後續所有稅務相關程序，並尊重、接受主管機關的最終判定與結果，承擔相應責任；同時也會以更嚴格的標準要求自己，帶著回報過去所受支持的心情，繼續面對未來的人生與責任。他再次向外界致歉，為此次風波造成的困擾深深鞠躬。
更多三立新聞網報導
IG破千萬女神降臨！泰國GL天花板台北合體 「中文狂撩」粉絲暴動
岩田剛典出道15年「海外首演選台灣」！開放台粉錄影 笑喊：公司太嚴格
霍諾德揭密酋長岩！還原「失足就沒命」瞬間 自爆超怕：練習50次才敢上
SJ高雄場落幕！應援太強成員急喊「別給壓力」 圭賢告白：這裡也是我家
其他人也在看
車銀優爆賺千億卻逃稅 《D社》直擊家族公司現場「沒人上班」
【緯來新聞網】南韓男團ASTRO成員及演員車銀優（Cha Eun-woo）近期遭國稅廳發出稅務補繳通緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 發表留言
車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」
南韓男團ASTRO成員、演員車銀優被控逃稅，遭首爾地方國稅廳追討超過200億韓元（約新台幣5億元）稅金，數字堪稱是南韓演藝圈「史上最大宗」。對此，所屬經紀公司Fantagio回應強調，目前案件仍處於行政審查階段，是否確定需補繳稅款及實際金額尚未定案，後續將依相關程序處理。太報 ・ 2 天前 ・ 發表留言
涉逃稅200億韓元！車銀優發「全黑圖」道歉：會負起責任
南韓藝人車銀優擁有「臉蛋天才」之稱，但先前卻爆出逃稅，金額高達200億韓元，換算新台幣約4.37億元。沉默多日的他在今（26）日晚間透過IG發出全黑圖道歉，強調會負起責任。雖然道歉文中並沒有直接坦承逃台視新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
恐成南韓史上最高！車銀優200億稅務遭討 屬實可入全球演藝圈排名第7位
南韓男團ASTRO成員，同時還有「臉蛋天才」之稱，目前正在服兵役的知名男星車銀優近日捲入高額稅務爭議，傳出遭南韓國稅廳通知補繳超過200億韓元（約新台幣4.3億元）所得稅，引發娛樂圈震撼。若國稅廳最終認定金額屬實，規模不僅將成為南韓演藝圈史上最高，也可能擠進全球藝人稅務追繳排名中第7名位置。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 1則留言
網友敲碗選台北市長! 賈永婕幽默發聲:我屁股才剛坐熱
政治中心／綜合報導台北101董事長賈永婕扛下壓力，舉辦徒手攀登活動讓台灣再度名揚國際，不少網友開始點名，不如推派賈永婕代表民進黨參選台北市，至於黨內呼聲高的人選王世堅則表示，賈永婕是個有為有守的人，也是不錯人選，但賈永婕本人發文回應，說選舉一點都不好玩，幽默說自己屁股才剛坐熱。民視 ・ 15 小時前 ・ 3則留言
王陽明滷味好了！ 號碼牌是「藝人名」 老闆：想當誰自己拿
雲林斗六夜市內有一間滷味攤，發給民眾排隊用的號碼牌，不是數字，而是用大明星的名字，像是王陽明、劉德華、彭于晏，還有王心凌、李多慧，只要是當紅的都被做成號碼牌，還能自己挑，想當蔡依林就拿蔡依林的，滷味好...華視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
不是饗 A Joy！霍諾德爬完101後 帶愛妻去「這間愛店」慶功
全球攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），昨（26日）以91分鐘的成績，完成徒手攀爬台北101的壯舉。事後，他也說要帶著愛妻桑妮（Sanni McCandless）去吃Buffet，結果餐廳揭曉了，不是吃到飽餐廳「饗 A Joy」，而是外國客觀光首選鼎泰豐。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
誤會? "四盤黑白切800元"嘆騙觀光客 店家重算僅550元
南部中心／洪明生 屏東報導又是消費糾紛！有民眾在社群平台上po出一張九個月前到屏東夜市吃黑白切的照片，說要價八百，覺得在騙觀光客。記者找到店家，店家自己也認為不太可能，重算一遍，只要550元，但因為事隔久遠，加上沒有帳單，實在不記得是什麼情況。不過有很多老顧客都表示，這家的價格很合理，應該是有什麼誤會。民視 ・ 12 小時前 ・ 46則留言
成功征服台北101 霍諾德離台 旅客高喊Hero
記者王誌成∕台北報導 美國自由攀岩高手霍諾德於25日成功攀登台北101，26日早上與…中華日報 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
車銀優逃稅「關鍵細節」全被掀！韓媒回推吸金力破1000億 空殼公司竟登記在鰻魚餐廳
韓國「臉蛋天才」車銀優人在當兵卻爆出逃稅醜聞，被國稅廳通知追繳超過200億韓元（約新台幣4.3億元）的稅金。韓媒《Dispatch》今（24日）以法人稅率回推，估算車銀優的實際收益應該超過1000億韓元（約新台幣21億元），讓外界驚嘆車銀優的吸金實力！鏡報 ・ 2 天前 ・ 發表留言
車銀優捲200億逃稅風暴！聘NewJeans律師團對抗國稅局 劉在錫繳41億稅金「成對比」
南韓演藝圈近期爆發重大稅務風波，「臉蛋天才」車銀優（차은우）被指控捲入高達 200 億韓元（約新台幣 4.3 億元）的逃稅疑雲，引發大眾譁然。據最新消息指出，正在服兵役的車銀優已正式委任大型律師事務所「世宗」展開法律反擊。值得注意的是，「世宗」近期也負責女團 NewJeans 的法律訴訟，此舉被視為正面對抗國稅局。與此同時，「國民 MC」劉在錫（유재석）過去誠實繳納 41 億韓元（約新台幣 8,900 萬元）稅金的往事被再度翻出，兩者對待國民義務的態度成為輿論熱議焦點。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
入伍前就知道！車銀優爆逃稅200億 本人黑底文首發聲致歉：接受一切後果
「臉蛋天才」、韓星車銀優去年7月底入伍，近日爆出他遭韓國國稅廳追討200億元（約新台幣4.37億元）所得稅，最重恐遭判無期徒刑，而人在當兵的他，至今尚未正式回應讓粉絲也相當擔憂。今（26日）晚車銀優首次正式發聲，表示對此深自反省，將配合調查並接受最後結果。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 21則留言
創意 外資狂升目標價
矽智財暨ASIC廠創意進入2026年紅得發燙，股價年初以來大漲近3成，外資熱愛程度有增無減，摩根士丹利證券將推測合理股價拉上3,288元，是滙豐證券後再有外資喊創意衝鋒3字頭；瑞銀證券近期也瞄準創意掌握雲端AI商機，將股價預期升至2,900元，與3字頭相去無幾。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
車銀優捲逃稅4.3億風波首發聲 道歉「承擔相應的責任」
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），正在服兵役的他今晚（1╱26）在IG曬出全黑圖道歉，他表示：「近期因與我相關的多起事件，讓許多人感到憂心與失望，對此我由衷地低頭致歉。」太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
霍諾德差點無法爬101！賈永婕曝「週六驚險內幕」：感謝神奇鳳梨
賈永婕分享活動前的心境，這場極限挑戰原先規劃於週六進行，卻因氣候不穩定被迫延後一天。但週日的天氣預報同樣不樂觀，英國製作團隊於週六下午緊急召開會議，表示從五個氣象預測平台顯示的結果來看，隔天清晨極可能出現降雨，且即便短暫放晴，建築物表面若存濕氣也將危及攀...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 2則留言
台北清真寺土地容積移轉爆糾紛 基金會前董座被控背信獲不起訴
台北市清真寺之前因為土地所有權的問題差點拆寺還地，最後在台北市政府出面指定清真寺為古蹟，並與土地所有者嘉新水泥達成容積移轉的補償協議，才讓清真寺得以保存，但事後台北清真寺基金會認為前董事長馬超彥在容積移轉過程中，在未經董事會同意下，擅自與嘉新水泥簽約達成容積移轉協議，涉犯背信罪。但台北地檢署調查後認為馬超彥罪嫌不足，處分不起訴。太報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
徒手登101撼全球！霍諾德「長年吃素」 名醫揭「1吃法」最健康又護腎
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，這場無繩攀登壯舉展現出極致的身體掌控力，不僅震撼觀眾，更引發對其植物性飲食的關注。醫師王介立表示，研究發現，純素(vegan)蛋白質與動物性蛋白質具有相同的增肌效果，且植物性飲食有助於控制血中磷濃度、護腎、改善腸道菌相、血脂血壓等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
館長霸凌害輕生／直播洩前科個資引網暴 館長霸凌賓士哥害輕生內幕
網紅「館長」陳之漢爭議不斷，近期又因到中國發展等議題被網友批評，他則反擊遭到霸凌。本刊調查，館長自己才是霸凌慣犯，甚至害1名無辜的裝潢包商輕生。死者3年多前承包成吉思汗健身俱樂部三重館裝潢案，卻無端捲入股權糾紛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12則留言
【剴剴二審】人民的法槌舉起來！二審今宣判惡保母拒出庭 剴剴戰士再集結
惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死1歲10個月大的男童「剴剴」，引發社會撻伐，一審國民法官重判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，寫下台灣虐童案最高刑度。二審台灣高等法院今天上午將宣判，始終關注此案的剴剴戰士將再度集結高院聆判，誓言用人民的法槌，替剴剴拼回公道。據了解，由於惡保母姊妹已明確表明不聽判，高院今天將不會提訊兩人出庭。太報 ・ 5 小時前 ・ 2則留言