快訊／被爆逃漏稅200億！車銀優「服兵役中首度發聲」 超長道歉文曝光

記者王培驊／綜合報導

對於稅務風暴，車銀優首度發文道歉。（圖／翻攝自IG @eunwo.o_c）

被封為「臉蛋天才」的南韓男星車銀優，近日捲入涉嫌逃漏稅爭議，傳出金額高達200億韓元（約新台幣4.3億元），消息一出引發外界高度關注。對此，正在服兵役的他今（26）日親自發表道歉聲明，坦言對事件深刻反省，也向外界致上最誠摯的歉意。

車銀優爆逃稅。（圖／翻攝自IG）

車銀優在聲明中表示，這起事件讓他重新檢視自己身為大韓民國國民，是否以足夠嚴謹、負責的態度面對納稅義務，「這段時間我不斷反省，也思考該如何開口，才能將我的歉意真誠傳達給因我而受傷的人。」他也坦言，一度擔心過於冗長的說明會被誤解為辯解，但最終仍認為，親自說明並道歉才是應盡的責任。

針對外界質疑他是否為了迴避爭議才入伍，車銀優也在聲明中嚴正澄清，強調目前服役並非刻意躲避風波，而是因去年入伍行程已無法再延後，導致稅務調查程序未能在入伍前完成，「這樣的誤解，終究源自於我的不足，我深感責任重大。」

車銀優進一步表示，若不是軍人身分限制，他希望能親自向所有因此事受到影響的人一一致歉。他也提到，出道11年來，自己在能力仍有不足的情況下，卻獲得外界與粉絲大量的支持與愛護，正因如此，更無法原諒自己帶來的失望與困擾。

最後，車銀優承諾，未來將全力配合後續所有稅務相關程序，並尊重、接受主管機關的最終判定與結果，承擔相應責任；同時也會以更嚴格的標準要求自己，帶著回報過去所受支持的心情，繼續面對未來的人生與責任。他再次向外界致歉，為此次風波造成的困擾深深鞠躬。

