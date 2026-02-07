快訊／被笑跳火坑！改造大同 張榮華「電力＋算力＋土地」打造AI帝國

財經中心／師瑞德報導

大同董事長張榮華尾牙吐真心話，坦言接任前被警告「大同很亂」，但他誓言擦亮百年招牌。面對AI浪潮，他喊出「電力＋算力＋土地」三大核心，年後啟動「全球營運總部」與「創新研究院」，將資產活化為AI科技園區。昔日媒體大亨轉戰科技業，張榮華不看收視率改盯電力，豪發紅包帶領大同強勢轉型。（圖／記者師瑞德攝影）

「朋友都勸我，大同很亂，千萬不要去跳那個火坑！」大同公司董事長張榮華在尾牙晚宴上首度吐露接掌董座半年的心聲。他霸氣表示，為了擦亮這塊百年招牌，他義無反顧。面對2026年AI新時代，張榮華更拋出震撼彈，宣布年後將成立「全球營運總部」與「創新研究院」，並整合大同最值錢的資產，將「電力、算力、土地」三箭齊發，轉型為AI科技園區開發商。

棄收視率改盯「電力」 媒體大亨的華麗轉身

張榮華在致詞中幽默自嘲，過去身為媒體人，每天盯的是「收視率」和「點擊率」，現在跨界工業產業，關注的焦點變成了「電力」與「算力」。他坦言跨界壓力不小，但這半年來與同仁解決了一個又一個老問題。他強調，大同不能只活在過去的榮耀，未來將打破部門藩籬，聚焦「電力、資訊、能源、科技、家電、地產」六大事業群，不再是單打獨鬥，而是打「團體戰」。

手握全台最狂資產 大同變身「AI算力包租公」

「電力、算力、土地，這三個關鍵因素將是大同無可取代的核心競爭力！」張榮華精準點出大同在AI浪潮下的獨特優勢。擁有全台龐大的土地資產，加上本業深厚的電力系統基礎，大同將系統性地把傳統資產活化為「AI科技園區」。市場解讀，這意味著大同將從傳統製造業，升級為提供AI運算基礎建設的軍火商，前景充滿想像空間。

年後大動作！全球總部＋研究院 衝刺世界舞台

為了展現決心，張榮華現場宣布，農曆年後將正式啟動「全球營運總部」以及「創新研究院」，全面展開全球佈局。他強調，2026年大同要加快腳步，不僅要站穩台灣，更要站上世界的科技舞台。尾牙最後，他也不忘兌現承諾，「話少說、紅包多發」，讓全場員工嗨翻天。

