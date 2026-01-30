快訊／被迫墮胎離職擇一！林沄蓁求償150萬 官司大戰結果出爐

林沄蓁、呂秋遠官司大戰結果出爐。（圖／報系資料照）

知名律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁未婚生女，林女指控當時呂秋遠逼她墮胎，否則就將其解雇，林女認為此部分已經涉及違法解雇，因此提起民事訴訟求償150萬，全案於1月6日辯論終結，台北地院今（1月30日）宣判，呂秋遠應給付林沄蓁60萬元。

過去林沄蓁曾表示呂秋遠至今仍未支付過家人費用，且也沒有與呂秋遠或是宇達法律事務所私下接觸過，意味著雙方當時仍未談和解。此外，林沄蓁也透露，曾向北市勞動局申訴呂秋遠經營的宇達法律事務所「懷孕歧視」，勞動局也已經開罰30萬，並公布雇主呂秋遠的姓名。

本案的爭點在於，林沄蓁於2023年8月2日離職，究竟屬於實習期滿或是懷孕歧視的非法解雇。過去林沄蓁曾在庭上提出呂秋遠的對話紀錄，證實呂秋遠曾在當年的8月2日要她「該做的事做一做」、「我會讓你請假，你愛請多久就請多久」，並表示呂秋遠曾表示「我不可能跟孩子的媽共事啊，不可能。就是不可能」。

林沄蓁說，呂秋遠在2023年7月10得知她懷孕以後，從未提到有關實習期滿的事情，而是不斷地要她在墮胎和離職之間擇一，由此可見，林沄蓁在拒絕墮胎和失去工作存在高度的關聯性，且呂秋遠並無法提出書面勞動契約、出勤及加辦紀錄，無法證實有計算實習的時數。

除此之外，林沄蓁表示，因為呂秋遠曾在有85萬粉絲的臉書專頁上，將相關的貼文截圖PO在臉書，後續還有多家媒體轉貼，因此也前往新北檢提告呂秋遠違反個資法非公務機關非法利用個人資料罪、強制罪。

