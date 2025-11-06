快訊／補充保費制度引發存股族擔憂 卓榮泰指示衛福部暫緩規劃

政治中心／倪譽瑋報導

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引起不少民眾議論，就連媒體人周玉蔻也發文直呼，得罪存股族年輕世代「友人問：民進黨是嫌票太多了嗎？」對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩規劃。

行政院發言人李慧芝今（6）日表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

李慧芝指出，過去三十年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

