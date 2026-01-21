快訊／「西門町地王」吳振隆疑涉內線交易 檢調分14路搜索

去年底卸任大同公司副董的吳振隆，今；21日）傳出疑涉內線交易遭搜索。鏡週刊

有「西門町地王」之稱、去年底卸任大同公司副董事長的吳振隆，今（21日）驚傳遭檢調搜索。據了解，士林地檢署下午指揮檢調單位兵分14路，前往吳振隆位於台北市的相關處所執行搜索行動，並通知多名相關人員到案說明，全案目前朝涉嫌違反《證券交易法》方向偵辦。

檢調指出，本案重點在於是否涉及內線交易，相關事證仍在蒐集釐清中，實際責任歸屬與涉案程度，尚待進一步調查釐清，檢方不排除後續約談更多相關人士。

吳振隆長年深耕西門町商圈，掌握龐大不動產版圖，外界視其為國內重量級地產富豪之一。他過去入股大同公司，並與王光祥、鄭文逸等人並列市場口中的「大同四大天王」，曾在公司治理與資產布局上扮演關鍵角色，並主導管理握有可觀土地資產的大同資產（原尚志資產）。

不過，隨著大同內部權力結構調整，吳振隆於去年陸續辭去副董事長及相關子公司要職，逐步淡出經營核心。當時市場多解讀其為高點出場、轉向私人投資布局，未料卸任不久即傳出遭檢調搜索消息，再度引發市場高度關注。

據了解，檢方目前偵辦方向聚焦《證券交易法》第157條之1所規範的內線交易行為，該條文明定公司內部人或相關人士，不得利用重大未公開資訊進行股票買賣；若經查證違規，將依同法第171條第1項第1款論處，最重可處10年有期徒刑，並得併科高額罰金。



