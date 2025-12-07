快訊／西非再一國發生政變 軍人奪取貝南政權

國際快訊示意圖。



西非國家貝南（Benin）的軍人週日（7日）佔領國家電視台，宣布接管政權。這是西非國家近來又一起軍事政變，這個原是非洲經濟表現最為搶眼的地方，目前遭遇一波又一波的軍人政變。

這個稱為「國家重建軍事委員會」（Military Committee for Refoundation）的集體，在電視台宣布罷免總統和所有國家機構。

貝南軍人宣布奪權之際，這個西非國家正準備在2026年4月舉行總統選舉，自2016年以來執政的現任總統塔羅（Patrice Talon）任期將屆滿結束。

貝南的執政聯盟已提名財政部長瓦達尼（Romuald Wadagni）作為總統候選人，他被視為當前貝南經濟政策的設計師，若當選將繼續推動本屆政府的改革。

塔羅決定在兩屆任期後卸任，而不是尋求無限期連任，在西非和中非地區相當罕見，該地區的民主體制正面臨龐大壓力。

幾內亞比索才剛在11月發生政變，是2020年以來西非國家地區發生的第9次政變，加上這次的貝南，總計已有10次政變。

