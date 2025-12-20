快訊／規劃半年以上！張文平板雲端藏「犯案計劃」

嫌犯張文墜樓身亡。（圖／東森新聞）





台北市19日傍晚發生震驚社會的重大暴力事件，台北車站及中山捷運站一帶接連傳出隨機砍人與丟擲煙霧彈攻擊，造成至少4人死亡、11人受傷。警方調查，27歲嫌犯張文犯案後闖入百貨公司，從5樓墜落，送醫搶救後宣告不治。

警方持續釐清犯案動機與事前準備情形，專案小組在清查張文所使用的平板與電腦雲端資料時，發現其中存有疑似「犯案計畫」的文件內容，相關地點與實際犯案地點高度吻合，顯示犯行並非臨時起意。

警方指出，該雲端文件的存取權限與登入帳號均為同一人，紀錄顯示僅有張文本人曾進行編輯與修改，初步未發現他人參與或協助，已暫時排除共犯可能。

進一步調查顯示，張文於今年1月1日租屋後，年中以後即開始進行相關規劃，警方研判其犯案準備時間長達一段期間，但相關細節仍待進一步鑑識與比對。

