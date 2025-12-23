快訊／解剖完畢！張文父母下跪 兩度道歉

張文父母出面向死傷者和社會大眾道歉。（圖／東森新聞）





台北市本月19日發生隨機攻擊事件，為了釐清凶手張文是否有服用藥物或者毒品，檢警會同法醫在今（23）日進行解剖，結束後張文父母出面向死傷者和社會大眾道歉。

張文19日犯案

凶嫌張文19日15時50分起接連縱火，接著在17時30分到捷運北車站沿路丟擲煙霧彈，過程中還持刀傷害上前阻止的民眾，再於18時39分左右現身中山站繼續丟煙霧彈，接著衝向誠品南西店揮砍人群，最終因墜樓於19時42分死亡，連續4個小時作案除了造成民宅、汽機車毀損，還奪走3條無辜性命。

解剖張文追真相

為釐清凶手張文是否有服用藥物或者毒品，檢警會同法醫於今（23）日14時解剖，並於16時左右解剖完畢後，張文父母約於16時30分出來，向社會大眾鞠躬道歉「張文所犯下的錯，對社會造成嚴重的損害、痛苦，我們在此向大家說對不起」，接著下跪連說好幾聲「對不起」，最後說「接下來會全力配合司法調查」便離去。

金流與犯案工具來源

北市警局專案小組查出，張文固定使用名下中華郵政帳戶，帳戶明細顯示收入來源，係張文家屬自2023年底至2025年10月間，約每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元，查張文2023年8月自保全公司離職後就沒收入，支出全倚賴當保全收入存款及家屬金援，至今幾乎用光，餘額僅剩39元。

至於張文相關裝備、犯案工具及刀械來源，經查均來自購物平台網購而來，本案計查扣13把刀械，其中3把長刀價格分別為2300元至2700元不等、10把短刀價格分別為600餘元，都是透過超商等管道取貨。

張文犯案動機仍是謎

因犯案動機至今未解，警方請知情民眾提供證據，無論是張文生前交往情形，薪資財務等相關資訊，都能請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或110，協助警方解開張文犯案謎團。

