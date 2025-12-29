快訊／解放軍展開圍台軍演！「正義使命-2025」演習範圍曝光

大陸中心／張尚辰報導

中國人民解放軍東部戰區宣布，自12月29日起，組織陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台島周邊海空域，實施代號為「正義使命－2025」的聯合演習。演習內容涵蓋海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控及外線立體懾阻等科目，並進行艦機多向抵近台島、諸軍兵種聯合突擊。

根據陸媒《新浪財經》報導，中國人民解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

廣告 廣告

內容將重點演練海空戰備警巡、奪取綜合製權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

另外，施毅也強調，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

更多三立新聞網報導

中國新法元旦上路！「禁止私聊色色」最高罰2萬 小粉紅崩潰了

長輩彌留…中國政府秒上門「要求火化」！家屬怒轟：人沒死呢

