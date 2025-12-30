快訊》解放軍平潭射擊PCH191火箭 已對北部完成實彈射擊

解放軍正義使命2025軍演，今天預定在五處台灣南北操演劃定區域進行實彈射擊，東部戰區30日上午宣布，將在台灣南北兩端相關海域實施演習，並已在北部相關海域完成遠程火力實彈射擊，取得預期效果。《中時新聞網》掌握，解放軍上午在平潭射擊多枚PCH191火箭，但無法確定彈著點。

解放軍東部戰區發言人李熹大校表示，12月30日9時00分，東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。

PCH191採用模塊化設計，與美國「海馬斯」火箭類似，可以用不同模組，裝配不同口徑彈藥，包括10枚300毫米、8枚370毫米火箭，或兩枚750毫米「火龍480」精準導彈。資料顯示，其為共軍設計研發的一款遠程自行多管火箭炮。

驚人的是，PCH-191使用300毫米火箭彈，打擊距離有150公里，使用370毫米火箭彈在300公里以上；如果發射專用導彈，打擊距離更可增加至500公里。

東部戰區也同步在微博發布訊息，宣稱「東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力」。

