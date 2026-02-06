快訊／訂單看到2027！緯創：AI建置邁入「1.5波」 剛需「再旺3年」

財經中心／師瑞德報導

代工大廠緯創（3231）今舉辦年度尾牙，董事長林憲銘心情大好，不僅對員工致謝，更對外釋出強勁的產業訊號。針對外界關注的AI後市，林憲銘直言，AI發展正從「1.5波」邁向長達3年的大建置期，目前訂單能見度已達2027年，且對於市場擔憂的「AI泡沫化」論調，他以自身營運效率提升為例，強調「這是一個新時代的來臨，絕非泡沫」。

AI邁入「1.5波」建置期 訂單看到2027年

回顧2025年表現，林憲銘形容是AI基礎建設的「1.5波」大浪潮。他指出，雖然初期建設看似到頂，但根據市場分析，未來三年全球AI建置預算將上看1兆甚至1.5兆美元。

廣告 廣告

「2026年的成長還是會很大！」林憲銘展現高度信心，透露目前的訂單狀況相當樂觀，2026年的訂單可靠性高，且能見度已延伸至2027年。雖然因2025年基期已高，成長幅度或許不如去年驚人，但他保證「還是會有蠻大的成長」。

駁斥泡沫論 緯創親身實證「效率大增」

面對市場雜音質疑AI是否為泡沫，林憲銘以緯創自身經驗駁斥。他表示，在導入AI工具於工廠營運、財務結算及物料管理後，公司的精準度與靈敏度顯著提升。「我們充分體會到AI帶來的效率，它對所有產業都有幫助，」林憲銘定調，這不是泡沫，而是重新定義產業的「AI時代」。

根留台灣、延伸海外 破除「掏空」疑慮

針對川普政府上台後的關稅政策與「美國製造」壓力，林憲銘首先讚賞政府談判團隊的努力，讓台灣競爭力未受重創。對於外界擔憂企業赴美設廠是「掏空台灣」，他嚴正澄清：「這是實力的延伸，而非掏空。」

林憲銘強調，台灣受限於人口、能源與土地，當企業發展到一定規模必須向外擴張。只要將核心能力與研發根基留在台灣，往北美、歐洲或東南亞的佈局，都是為了永續經營所做的必要延伸。

加碼挺新創！免費算力擴增至220萬小時

除了硬體製造，緯創也致力於提升台灣軟體應用實力。林憲銘透露，去年承諾提供學研界與新創團隊100萬小時的免費算力，結果上半年就「爆表」用掉120萬小時。其中最讓他驚訝的是，申請案中有高達六成來自生技（Biotech）新創，顯示台灣在生技配方運算上有龐大需求。

為此，林憲銘當場宣布「加碼」，2026年將免費算力總時數提升至220萬小時，期許台灣能從硬體強國，轉型為軟硬通吃的AI應用大國。

幽默把功勞歸給執行長：我只負責花錢

致詞尾聲，林憲銘不忘幽默一下，將營運佳績歸功於執行長林建勳（Jeff）帶領的團隊。他笑稱：「成績單是Jeff做出來的，我沒什麼貢獻，我只會花錢。」他打趣說，當初提議捐算力，Jeff一口答應，結果超支了也繼續支持，「錢是他賺的，我負責花一些。」展現緯創高層間的默契與信任。

迎接金馬年，林憲銘以「策馬致遠」勉勵全體員工，期許緯創在變動的局勢中，持續穩健前行。

緯創尾牙報喜！董事長林憲銘指出，AI建置進入「1.5波」，未來三年預算上看1.5兆美元，訂單能見度已達2027年。他駁斥泡沫論，定調海外設廠為「實力延伸」非掏空；更宣布加碼免費算力至220萬小時挺台新創。最後幽默自嘲「只負責花錢」，將功勞歸給執行長。（AI製圖）

更多三立新聞網報導

幣圈大屠殺！單日46萬人慘遭爆倉 22億美元蒸發「血流成河」

金馬開運術！數位帳戶高利活存全攻略 讓你的年終獎金「馬」上變大

注意！搶賺春節9天財「死線」曝光 過了「這天」恐沒酒喝！

解借錢免看臉色、保險隨停隨買！金管會「這幾招」神救援 終結窮忙痛點

