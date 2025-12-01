快訊／計程車在國一交流道翻覆！3人輕傷

國道車禍。（圖／翻攝自1968）





國道一號北向373.6k處、漁港交流道路段，今日上午11點前發生一輛計程車翻覆事故，是否有傷亡尚不明；現場占用內+外側車道，剩外路肩可通行。對此，警方已已趕往現場進行事故車輛處理，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

國道一號北向373.6k處、漁港交流道路段發生車故。（圖／東森新聞）

高速公路局指出，現場是拖板車及小客車追撞後，小客車翻覆交通事故，事故已於11:43排除，主線車道恢復通行，後方回堵1k。

【更新】經初步調查，為3人輕傷。

