快訊／記得多穿衣服！15縣市低溫特報

高雄市 / 綜合報導 有民眾今(4)日中午，在高雄時代公園，拍下草皮突然出現大量塵土往天空中飛散，以為是「小龍捲風」，當時還有孩童在一旁玩耍，看到這特殊景象，嚇得驚聲尖叫，而高雄氣象站解釋，這是白天冷空氣減弱，受到太陽加熱，生成的地面小渦旋，影響時間短，範圍不大，但提醒民眾看到時還是盡量遠離，同時要留意飛散物，小心不要被噴到。公園草皮地面，突然間，大量塵土往天空中飛散，但這不是灑水器沒關好，塵土就像是小龍捲風一樣，從地面上冒出，當時一旁還有小朋友在玩耍，一看到這特殊景象就怕遭波及，驚聲尖叫隨後停下原本動作，嚇得趕緊逃離。其他民眾說：「(看到)就離開吧，可能是寒流的關係，離它遠一點，可能沒有想像中這麼危險啦，久久看到一次。」民眾今日上午11點多，在高雄前鎮時代公園，拍下像是小龍捲風的畫面，說現場風太大了，出現小龍捲實在好驚人。不過高雄氣象站解釋，這不是龍捲風而是地面冷空氣受到太陽加熱後，所產生的小尺度渦旋，高雄氣象站代理主任蔡宗樺說：「這種非常局部短暫的地面小渦旋，多半是地面受到太陽加熱後，熱空氣往上升，剛好遇到周圍的風向，和風速不同時，風切作用所產生的短暫的小尺度渦旋。」小尺度渦旋持續時間有限，一般龍捲風相比，龍捲風是由雷雨雲升成，影響強度範圍較大，而這種小尺度渦旋，影響範圍有限，破壞力也比較低過專家還是提醒，渦旋容易 揚 起塵土，民眾看到還是盡量遠離，並且留意周圍飛散物。 原始連結

